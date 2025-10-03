Сара Мълали е първата жена начело на Англиканската църква

Сара Мълали e обявена за първата жена лидер в историята на Англиканската църква, съобщава The Guardian.

Мълали ще заеме ръководния пост на архиепископ на Кентърбъри през януари след официална церемония в Кентърбърийската катедрала.

"На всеки етап от този път – през кариерата ми като медицинска сестра и в християнското ми служение – се учих да слушам внимателно – хората и нежното Божие водителство – за да се стремя да събирам хората, да откриваме надежда и изцеление", казва Мълали за пътя си във вярата.

63–годишната Мълали приема вярата в Христос на 16 години. Сара е майка на две пораснали деца, бивша главна медицинска сестра на Англия, преди ръкоположението си е работила като онкологична сестра в Националната здравна служба на Обединеното кралство. Получава титлата "дама" за изключителния си принос към медицинската професия. От седем години е епископ на Лондон. Епископ Мълали е първата жена, която ще стане Кентърбърийски архиепископ, след като през 2014 г. Англиканската църква позволи на жени да стават епископи.

"Много просто искам да насърча Църквата да продължи да расте в увереността на Евангелието, да говори за любовта, която намираме в Иисус Христос, и тази любов да оформя делата ни. Очаквам с радост да споделя това пътуване във вярата с милионите хора, които служат на Бога и на своите общности в енориите в цялата страна и по целия свят в англиканското общение. Знам, че това е огромна отговорност, но я приемам със спокойствие и доверие в Бога, че ще ме носи, както винаги е правил", добавя още епископ Сара.

Кентърбъриският архиепископ се смята за духовния лидер на Англиканската църква в целия свят и има място в Камарата на лордовете, припомня The Guardian.

Обяавяването на жена за архиепископ на Кентърбъри беше приветствано от Групата за равенство на жените в Англиканската църква WATCH, като те се надяват това да доведе до по-голямо равенство за жените в църквата. Решението вероятно ще предизвика недоволство в по-консервативните крила на Англиканската църква, пише британският всекидневник.