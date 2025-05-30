Прелюбопитни подробности излизат около атентата срещу руския майор Заур Гурциев, който бе гръмнат пред блока, в който живее заедно с друг мъж. Според германското издание Билд награждаваният многократно касапин, отговорен за смъртта на около 8000 души в Мариупол, е бил взривен по време на гей среща.

Гурциев ръководеше бомбардировките над града на Азовско море и за зверствата си получи множество ордени и държавни награди. Кремълският диктатор Владимир Путин пък го издигна до заместник-кмет на Ставропол. Сега обаче очевидно е станал жертва на особеностите сексуалните си зависимости и украинското разузнаване, ръководено от ген. Кирило Буданов го е примамило с "капан с мед", пише Билд.

Руският майор се запознал с примамката си чрез сайт за онлайн запознанства. Мъжът, който го привлякъл, е носил със себе си взривното устройство когато двамата се срещнали в Ставропол, Южна Русия, в четвъртък вечерта. Вторият гей вече е идентифициран от руските медии като Никита Пенков (29-годишен). Вероятно самият той не е знаел за гранатата.

Според източници от добре информирания блог на руското разузнаване ВЧК-ОГПУ, Пенков може да е бил част от заговор. Твърди се, че двамата мъже първоначално са си разменили голи снимки, преди да направят следващата романтична стъпка и да се уговорят за среща. Пенков бил подмамен да запише компрометиращи материали за Гурциев. В устройството, дадено му от агенти на ГУР, обаче е имало мощен взрив, който в крайна сметка е убил и двамата мъже.

Тази информация все още не е официално потвърдена. Руската държавна информационна агенция ТАСС съобщава, че е започнало разследване за двойно убийство и незаконно носене на взривни материали.

Според очевидци, Пенков е живял в една от жилищните сгради около местопрестъплението на улица "Чехов". По време на претърсване на апартамента на Пенков, разследващите не са открили никакви материали за направата на бомби.

Според новинарския портал "Агентство", през 2023 г. Пенков е работил като полицай в специално звено на Министерството на вътрешните работи в Ставропол, което е охранявало и ескортирало заподозрени и обвиняеми.

Запис от охранителна камера показва как единият от двамата мъже се приближава към другия между паркирани коли. Докато се поздравяват, бомбата детонира. Възможно е да е била взривена дистанционно. Пенков е бил убит на място, а Гурциев е починал малко по-късно.

Губернаторът на Ставропол, Владимир Владимиров (49), заяви в четвъртък, че телата на двамата загинали мъже показват „травми, типични за експлозия“. Той каза, че вероятно става дума за терористична атака, „в която участват нацисти от Украйна“.

Гурциев ръководи въздушните удари срещу обсадения украински град Мариупол през пролетта на 2022 г. Той носи отговорност за бомбардировките на цивилни цели, болници, жилищни сгради и известния театър на града, където стотици хора бяха потърсили убежище по време на атаката.