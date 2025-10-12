Руска провокация с въоръжени военни на границата с Естония (видео)

Група въоръжени руски военни е забелязана на пътя в Саатсе Бут, участък от руска територия, през който естонците могат да преминават с автомобили.

Наложи се в петък естонската гранична служба да затвори достъпа до Саатсе Бут поне до вторник. Затварянето на пътя "има за цел да предотврати възможни провокации и инциденти и да гарантира безопасността на естонските граждани".

По данни на естонската полиция руските военни вече са напуснали района.

В събота естонската полиция разпространи видеозапис, на който се вижда група от седем души във военни униформи, стоящи на пътя, държащи оръжия и скриващи лицата си.

В петък нашите патрули наблюдаваха през целия ден - активността от руската страна в района бе значително по-интензивна от обичайното. Видяхме различни въоръжени групи да се движат по границата и в непосредствена близост до нея. Съдейки по униформите им, те определено не бяха гранични войници, заяви началникът на естонската гранична служба в района.

Саатсе Бут е област с формата на ботуш, разположена на руска територия, с площ от 115 хектара (280 акра), заобиколена от естонска територия. Естонците и гражданите от други държави могат да преминават с автомобил през областта без разрешение, но не трябва да спират.

Нивото на заплаха не се е повишило, но ситуацията на границата е напрегната, защото става дума за "по-голяма от обичайната руска военна част" в областта, обясниха от естонската гранична служба. А руските власти твърдят, че "това е рутинна операция".