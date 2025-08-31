Русия унищожи 21 украински дрона

Искра Ангелова 31 август 2025 в 08:41 1391 0
Дрон с голям обсег украинско производство. Снимка: Efrem Lukatsky/АП

Снимка Снимка: Efrem Lukatsky/АП/БТА
Дрон с голям обсег украинско производство

Руското министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили тази нощ 21 украински дрона над южна и югозападна Русия, предаде Ройтерс.

"През изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 21 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет: 11 - над територия на Волгоградска област, 8 - над Ростовска област и по 1 над Белгородска и Брянска област", уточни в платформата "Телеграм" министерството, цитирано от ТАСС.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подземията, бункерите и бомбоубежищата в София