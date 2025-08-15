Румънската полиция откри 66 кг кокаин за милиони евро в каравана на сърби

OFFNews 15 август 2025 в 12:05 323 0
Илюстративна снимка

Снимка Pixabay
Илюстративна снимка

Двама сръбски граждани – 37-годишен мъж и 46-годишна жена – са задържани в румънския окръг Сибиу, след като полицията откри над 66 килограма кокаин в караваната им, съобщава телевизия „Диджи 24“, цитирана от БТА.

При проверка на превозното средство органите на реда намерили над 260 пакета с кокаин, внимателно скрити под леглата в караваната. Оценката на конфискувания наркотик е около 3,5 милиона евро.

От полицията съобщават още, че задържаните са планирали да преминат българо-румънската граница при Гюргево.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Тя се осмели да задава неудобни въпроси на Пеевски. Кристияна Стефанова от Евроком пред OFFNews