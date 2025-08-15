Румънската полиция откри 66 кг кокаин за милиони евро в каравана на сърби

Двама сръбски граждани – 37-годишен мъж и 46-годишна жена – са задържани в румънския окръг Сибиу, след като полицията откри над 66 килограма кокаин в караваната им, съобщава телевизия „Диджи 24“, цитирана от БТА.
При проверка на превозното средство органите на реда намерили над 260 пакета с кокаин, внимателно скрити под леглата в караваната. Оценката на конфискувания наркотик е около 3,5 милиона евро.
От полицията съобщават още, че задържаните са планирали да преминат българо-румънската граница при Гюргево.
