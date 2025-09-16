''Политико'': ЕК няма да представи 19-ия пакет санкции срещу Русия в сряда

Европейската комисия (ЕК) няма да представи поредния пакет санкции срещу Русия на 17 септември, както се очакваше. Обявяването се отлага за неопределен срок, съобщи "Политико", позовавайки се на европейски дипломат и служител на една от страните от блока.
Според източниците на изданието, обявяването на 19-ия пакет от ограничения "вече не се очаква в сряда". В ЕК не уточниха новите възможни срокове за официалното представяне на новите санкции.
"Политико" допуска, че забавянето се дължи на факта, че фокусът на вниманието на ЕС се е изместил от въвеждането на нови санкции срещу Русия към оказване на натиск върху Словакия и Унгария, за да "намалят зависимостта си от руския петрол".
Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп написа в своята социална мрежа "Трут соушъл", че е готов да наложи сериозни санкции на Русия, "когато всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ".
"Както знаете, ангажиментът на НАТО да ПОБЕДИ е далеч по-малко от 100%, а закупуването на руски петрол от някои страни е шокиращо! Това значително отслабва вашата позиция в преговорите и способността ви да договаряте с Русия. Във всеки случай, аз съм готов да „започна“, когато вие сте готови. Просто кажете кога? Смятам, че това, заедно с налагането от страна на НАТО като група на ТАРИФИ ОТ 50% ДО 100% НА КИТАЙ, които да бъдат напълно отменени след края на ВОЙНАТА с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но АБСУРДНА ВОЙНА."
Ако Европа „изпълни своята част“ за намаляване на приходите от руски петрол, войната в Украйна може да приключи след 2-3 месеца. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви това в съвместно интервю за Ройтерс и Блумбърг, подчертавайки, че европейските страни трябва да играят по-активна роля в намаляването на приходите от руски петрол и прекратяването на войната.
Той подчерта, че администрацията на Тръмп няма да налага допълнителни тарифи върху китайски стоки, за да спре Китай да купува руски петрол, освен ако европейските страни не наложат високи тарифи на Китай и Индия.
„Очакваме европейците да изпълнят своята част и няма да продължим напред без европейците“, каза той.
16.09 2025 в 11:03
Ако малоумното ти шефче не правеше дудуци на Путлер, досега да е приключила.
