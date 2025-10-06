Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва

06 октомври 2025

Снимка

87-годишният Вячеслав Леонтиев, бивш директор на издателство „Правда", е намерен мъртъв в Москва. 

„Леонтиев е починал предната нощ. Предварителните данни сочат, че смъртта е настъпила в резултат на самоубийство на фона на нервен срив," съобщават източници пред ТАСС. 

87-годишният Леонтиев се хвърли от балкона на апартамента си в Москва. Полицията съобщава, че разследва дали смъртта в събота вечер е била убийство, самоубийство или нещастен случай.

Дълго след разпадането на Съветския съюз той остава начело, човек, за когото се смята, че знае къде са заровени скритите милиарди на партията.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин, цитиран от бТВ, го нарича поредната „странна смърт“, пишейки: „Паданията от прозореца продължават... Леонтиев създаваше впечатление за нещо като подземен милионер... „Той знаеше много за „парите на партията“ – издателството „Правда“ беше най-печелившото предприятие в бизнес империята на Централния комитет на КПСС.“



