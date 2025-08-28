Откриха опасни вещества в яйца в Гърция

Проверка на качеството на яйцата в Гърция установи опасни вещества и следи от пестициди в тях, съобщава телевизия Скай, цитирана от БТА.
Анализирани са яйца от различни региони на страната и при тях са регистрирани пер- и полифлуороалкилови вещества (PFAS) – т.нар. „вечни химични вещества“, които не се разграждат никога и остават в околната среда, като в крайна сметка достигат до човека чрез хранителната верига.
Проучването е било проведено от Егейския университет и от Атинския университет „Каподистрия“ и е публикувано в списанието „Science of the Total Environment“. Всички проби са съдържали PFAS, като в половината от тях концентрациите са надвишавали допустимите граници, определени от Европейския съюз.
Според специалистите установените концентрации над нормата представляват риск за здравето особено за уязвими групи като юношите и възрастните хора.
PFAS се свързват със здравословни рискове като увеличена опасност от ендокринни разстройства, увреждания на черния дроб и на имунната система, както и проблеми в развитието на децата.
Подобни резултати при изследване на яйца са установени и в страни като Франция, Германия и Дания.
