Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени след силен трус в Афганистан (обновена)

Силно земетресение е регистрирано в Афганистан късно снощи. Броят на жертвите се увеличава, като по данни на министерството на вътрешните работи загиналите вече са над 800, а повече от 2700 са ранени, съобщава Би Би Си.

Трусът е отчетен в 22:17 ч. българско време на 31 август. Той е с магнитуд 6 по Скалата на Рихтер и на дълбочина от 10 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Земетресението е ударило град Джалалабад, близо до границата с Пакистан, около полунощ местно време.

Заради трудно достъпната планинска местност в провинция Кунар ранените се превозват с хеликоптери до болниците.

Местни жители помагат на военните и медиците да пренасят пострадали до линейките. Властите съобщават за цели сринати села в някои райони. Земетресението е било усетено и в столицата Кабул и в Пакистан.

Д-р Муладад, ръководител на провинциална болница в Асадабад, Кунар казва, че приемат "по един пациент на всеки пет минути" и болницата е пълна с ранени.

По негови данни 188 ранени са били докарани в болницата през последните няколко часа, като пациентите са били принудени да лежат на земята, тъй като леглата са се изчерпали.

Близо 250 ранени са откарани в главната болница в съседната провинция Нангахар.

Иранското правителство междувременно обеща помощ на съседен Афганистан за справяне с последиците от катастрофалното земетресение, предаде ДПА.

Техеран е готов веднага да окаже помощ и да изпрати спасители в засегнатите райони, каза в изявление говорителят на иранското Външно министерство Есмаил Багаи.