Кремъл непричом за дроновете в Полша: Постоянно ни обвиняват без аргументи

Във връзка с инцидента с дронове в Полша говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия в провокации без никакви аргументи, съобщиха ТАСС и Ройтерс.

Кремъл днес отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в полското въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от министерството на отбраната, посочва Ройтерс.

Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното й пространство по време на инцидента и че тези, които са представлявали пряка заплаха, са били свалени.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа днес да даде оценка дали снощният инцидент с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно (от страна на Русия), каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор. Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия, допълни той.

Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност, добави генералният секретар.

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие. Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна, обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщиха ДПА и БТА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в "Екс".

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в "Екс": "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс.

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Подобно на Полша и другите две балтийски държави Естония и Латвия, Литва също е в състояние на тревога поради военни учения, които в момента се провеждат в съседна Беларус.