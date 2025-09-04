Кола се вряза в група хора в Берлин, сред пострадалите има много деца

Автомобил се вряза в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд", цитиран от БТА.
Инцидентът е станал около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин.
Сред пострадалите има много деца. Една жена е тежко ранена.
Позовавайки се на спешните служби, Ройтерс съобщи, че става дума за пътно произшествие.
