Китайката Яди Джан измами 128 000 души и ги завлече с 6,7 млрд. евро

Китайка е осъдена за ключовата си роля в смятаната за най-голяма кражба в света на стойност над 6,7 млрд. евро, съобщи Би Би Си. Става дума за Джимин Цян, известна още като Яди Джан. Жената се е признала за виновна в Кралския съд на Саутуарк в Лондон за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата.

Историята

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна измама в Китай. Жертвите са повече 128 000 души. Яди Джан е обръщала откраднатите средства в биткойн активи, съобщава лондонската полиция. Признанието на 47-годишната Цян е предхождано от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари.

От Яди Джан са били конфискувани 61 000 биткойна. Разследването е започнало през 2018 г., след като полицията е получила сигнал за прехвърляне на престъпни активи.

Цян е успяла да избяга от правосъдието в продължение на 5 г. до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции, каза детектив сержант Изабела Грото, ръководила разследването.

Цян е избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и е влязла във Великобритания, където се е опитала да изпере откраднатите пари, като е купила имот.

„Като се признава за виновна, г-жа Яди Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на жената.

Съучастниците

Цян е получила помощ от друга китайка, работеща в заведение за бързо хранене, на име Джиан Уен. Тя е осъдена на шест години и осем месеца затвор миналата година за участието си в престъпната операция. 44-годишната Уен е изпрала приходите от измамата, като е живяла в „къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.

Тя е закупила и два имота в Дубай за над 572 000 евро, съобщи CPS. Полицията заяви, че е конфискувала биткойни на стойност над 343 милиона евро от Уен.

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 г., са вложили „стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян.

Схемата са е възползвала от популярността на криптовалутите в Китай по това време, обещавайки ежедневни дивиденти и гарантирани печалби.

Компанията на Цян твърди, че ще помогне на Китай да се превърне в център за финанси и технологии и демонстрира проекти и инвестиции, които според нея има в цялата страна.

Според съобщенията, някои от жертвите - включително бизнесмени, банкови служители и членове на съдебната система - са били насърчавани да инвестират в схемата на Цян от приятели и семействата си. Инвеститорите са знаели малко за Цян, която е била описвана като „богинята на богатството“.

„Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираните престъпници за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от престъпното си поведение“, каза заместник главният прокурор на Короната Робин Уейъл.

Цян е задържана под стража до произнасянето на присъдата, която ще се проведе след съдебен процес с участието на други лица, свързани със случая. Все още не е определена датата за това.