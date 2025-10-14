Израелската армия откри огън по подозрителни лица в северната част на Газа

14 октомври 2025
Израелски войници на границата на Израел с Газа, 10 октомври 2025 г.

Снимка БТА/АП
Израелски войници на границата на Израел с Газа, 10 октомври 2025 г.

Израелската армия е открила огън в северната част на ивицата Газа, след като няколко подозрителни лица се приближили към израелски военнослужещи днес, предаде Ройтерс.

По думи на говорител на армията това се е наложило, защото заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили в Газа.

Към момента няма данни за пострадали.

Междувременно израелските въоръжени сили обявиха имената на двама от четиримата загинали заложници, чиито тленни останки бяха предадени на Израел от "Хамас" - Гай Илуз и Бипин Джоши.

Все още не е издадено разрешение за съобщаването на другите две имена.

Не е ясно как случилото се ще повлияе на споразумението за примирие в Газа. Въпреки че документът вече е подписан, ключови въпроси като управлението на ивицата и разоръжаването на "Хамас" остават нерешени. 

    Октим

    14.10 2025 в 12:49

    Ако някой си мисли, че там някога ще настъпи мир, то той би трябвало да е на акъла на оражевотО изрод ...
     
