Израелската армия откри огън по подозрителни лица в северната част на Газа

Израелската армия е открила огън в северната част на ивицата Газа, след като няколко подозрителни лица се приближили към израелски военнослужещи днес, предаде Ройтерс.
По думи на говорител на армията това се е наложило, защото заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили в Газа.
Към момента няма данни за пострадали.
Междувременно израелските въоръжени сили обявиха имената на двама от четиримата загинали заложници, чиито тленни останки бяха предадени на Израел от "Хамас" - Гай Илуз и Бипин Джоши.
Все още не е издадено разрешение за съобщаването на другите две имена.
Не е ясно как случилото се ще повлияе на споразумението за примирие в Газа. Въпреки че документът вече е подписан, ключови въпроси като управлението на ивицата и разоръжаването на "Хамас" остават нерешени.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
142
1
14.10 2025 в 12:49
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Бежанка от Украйна също е купила апартамент в Елените и не иска да събарят комплекс Негреско
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Тръмп и Зеленски се срещат в петък, ще обсъждат ракетите Томахоук за Украйна
Съпругата на Георг Георгиев влиза в Нова ТВ, Лилия Мустакова излиза