Израелската армия откри огън по подозрителни лица в северната част на Газа

Израелската армия е открила огън в северната част на ивицата Газа, след като няколко подозрителни лица се приближили към израелски военнослужещи днес, предаде Ройтерс.

По думи на говорител на армията това се е наложило, защото заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили в Газа.

Към момента няма данни за пострадали.

Междувременно израелските въоръжени сили обявиха имената на двама от четиримата загинали заложници, чиито тленни останки бяха предадени на Израел от "Хамас" - Гай Илуз и Бипин Джоши.

Все още не е издадено разрешение за съобщаването на другите две имена.

Не е ясно как случилото се ще повлияе на споразумението за примирие в Газа. Въпреки че документът вече е подписан, ключови въпроси като управлението на ивицата и разоръжаването на "Хамас" остават нерешени.