Избягал затворник уби двама и рани седем души в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем, сред които и двама полицейски служители, преди да загине в престрелка с полицията в западния турски град Едремит, окръг Балъкесир, съобщават в. "Милиет" и сайтът „Тюркийе тудей“.

Oсъденият за убийство Мустафа Емлик е избягал от затвора в Едремит късно вечерта на 18 октомври.

След бягството си Емлик откраднал автомобила на случаен гражданин, когото прострелял смъртоносно, и потеглил из улиците на града. Започнал е да стреля по минувачи и други шофьори. По този начин е убил още един гражданин и ранил други седем, сред които и двама полицейски служители.

Екипи на полицията започнали да преследват избягалия затворник, след като получили сигнал за откраднатия автомобил. При намесата им се стигнало до престрелка, при която Емлик е загинал.

Ранените граждани са откарани в болница. Към момента няма опасност за живота им.

Турската прокуратура е започнала разследване по случая.