''Хамас'' публикува списък с имената на 20 израелски заложници, които ще бъдат освободени

OFFNews 13 октомври 2025 в 08:31 429 2
Израел

Снимка БТА/АП
Възпоменателна церемония на мястото на фестивала "Нова", където стотици хора бяха убити или отвлечени от "Хамас"

"Хамас" публикува списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

    3060

    2

    helper68

    13.10 2025 в 09:20

    -0
    +0
    Перчема се е захласнал от ''сделката'' с хамас, и улитматумът му, ако не подпишат, ''щял да им изсипе ада''. :) Сега щял да се пробва и с ''другаря''.. :)
    Тръмп заяви, че ще призове Путин да сложи край на войната или ще се изправи срещу изпращането на „Томахауки“ от САЩ в Украйна.
    На 12 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изпрати далекобойни ракети „Томахоук“ в Украйна, но заяви, че първо планира да обсъди въпроса с руския президент Владимир Путин.
    „Честно казано, може би ще трябва да говоря с Русия за „Томахоуките““, каза Тръмп пред репортери. „Искат ли „Томахоуките“ да се насочват към тях? Не мисля.“
    „Може би ще говоря с него. Може би ще кажа, вижте, ако войната не е уредена, ще им изпратя „Томахоуките““, каза той, наричайки оръжието „много офанзивно оръжие“.
    Тръмп подчерта, че „Русия няма нужда от това“, но предупреди, че САЩ все пак могат да продължат с доставката, ако конфликтът продължи. Kyiv Independent

    3060

    1

    helper68

    13.10 2025 в 08:45

    -0
    +0
    Червеният кръст съобщава, че освобождаването на израелски заложници от Газа започна
    Седем заложници са били освободени на Червения кръст. Ето кои са те
    От Орен Либерман и Евгения Йосеф от CNN
    Седем заложници са били освободени от бойци на Хамас на Червения кръст, съобщават израелски представители. Те скоро ще бъдат предадени на израелските военни.
    Според Форума за заложници и изчезнали семейства, те са:
    Гали Берман
    Зив Берман
    Ейтан Абрахам Мор
    Омри Миран
    Матан Ангрест
    Алон Охел
    Гай Гилбоа-Далал
    https://www.cnn.com/world/live-news/israel-hamas-gaza-hostages-ceasefire-10-13-25
     
    X

