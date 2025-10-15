Германия стимулира пенсионерите да работят с до 2000 евро на месец без данък

Германското правителство одобри днес законопроект за насърчаване на трудовата заетост след пенсиониране, предадоха Ройтерс и БТА.
Законопроектът предвижда работещите пенсионери да получават до 2000 евро на месец без данъци върху тази сума.
Мярката, която се предвижда да влезе в сила в началото на следващата година и да струва на държавата 890 милиона евро годишно от 2026 до 2030 година под формата на загуба на данъчни приходи, е част от усилията на германските власти за справяне с недостига на работна ръка.
Очаква се до 2030 година работещото население в Германия да намалее с 6,3 милиона спрямо 2010 г., сочи демографски доклад на германското вътрешно министерство.
Това би довело до спад в брутния вътрешен продукт на глава от населението, тъй като ще има по-малко работещи, падащи се на всеки пенсионер.
