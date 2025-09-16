Фотосесия за Pirelli попречи на протежирана рускиня да се измъкне от санкциите на ЕС

Съветът на ЕС отказа да отмени санкциите срещу Анастасия Игнатова – доведената дъщеря на шефа на „Ростех“ Сергей Чемезов. Това става ясно от черновата на писмото, което европейските чиновници са подготвили за адвокатите й, съобщава Радио Свобода.

Игнатова оспорва наложените санкции в съда на ЕС, като твърди, че не е облагодателствана от активите на своя доведен баща. Но в Брюксел смятат, че са намерили достатъчно доказателства за обратното.

През 2016 г. Игнатова се снима за престижния календар на Pirelli заедно със световни звезди като Никол Кидман, Пенелопе Крус и Ума Търман. На сайта на календара тя е представена като „професор по политическа теория в МГУ и специален гост“. По-късно от Pirelli обясниха участието й с „покана от фотографа“.

Както настояват в Съвета на ЕС, „единствената правдоподобна причина“ за участието на Игнатова в снимките е партньорството между Pirelli и „Ростех“ под ръководството на Чемезов: „Pirelli обикновено снима световни звезди от шоубизнеса – и със сигурност не и университетски преподаватели“.

Историята с календара, според авторите на писмото, „хвърля светлина“ върху близките връзки на Игнатова с нейния втори баща. Но има и още: офшорната компания Elsamex, която Анастасия Игнатова била получила като подарък от майка си за бъдещата си сватба; вила в Испания; яхтата Valerie, която е на стойност 110 милиона долара.