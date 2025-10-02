Дмитрий Рогозин: В задънена улица сме, силите са почти равни

Украйна доминира във войната на дронове, а руската инвазия е стигнала до задънена улица. Това заяви Дмитрий Рогозин, бивш вицепремиер и дългогодишен началник на Роскосмос в интервю за руския пропагандист Олег Пахолков.

Той отбеляза, че руските войски напредват „с огромни трудности и на колосална цена“ и описа ситуацията по фронтовата линия като позиционна война, при която техниката „се унищожава още преди да стигне до фронта“, а малки щурмови групи се придвижват напред с минимален успех.

Рогозин призна и че страната му изостава в безпилотната война. По думите му Украйна разполага с десет пъти повече дронове, благодарение на подкрепата, получавана от коалиция на напреднали държави с достъп до авангардни технологии. Според него Киев ежедневно използва между 100 и 250 далекобойни дрона, като броят им постоянно расте.

Според него цялата военна техника се унищожава в радиус от 20 километра около линията на бойните действия, а пехотата също е лесно забележима и подложена на удари.

Като ръководител на доброволческия Център със специално предназначение „БАРС-Сармат“ към Въздушно-десантните войски на Руската федерация, Рогозин определи войната като предимно тактическа.

„Говорим за щурмова група от трима до петима души, мъже на нашата възраст, вървят през степ, осеяна с мини, докато дронове бръмчат от всички страни. Натоварени са с броня, автомат, боеприпаси, гладкоцевно оръжие за борба с дронове, а и средства за електронна война. С всичко това не можеш дори да станеш от стола, камо ли да тръгнеш в настъпление“, признава той.

И подчертава:

„Ако се появи каквато и да е техника в зоната на 20 км. от фронтовата линия, тя бива изгорена – както от нас при тях, така и от тях при нас.“

Според него това е задънената улица на позиционната война.

"Силите са почти равни по техника, подготовка, дори и по мотивация“, добавя Рогозин.

На Херсонския фронт към тези проблеми се добавя и река Днепър, отбеляза той. Според него и двете страни унищожават противника веднага щом се приближи до брега, което изключва каквато и да е възможност за форсиране на реката.

„Днес сутринта пак бях в командния си пункт. На плазмените екрани виждам картина от нашите дронове. Изгорял Степногорск, около него – голи полета, без никакви горски пояси. Ако там се появи заек, ще го видя, камо ли човек“, каза Рогозин.

По думите му не е ясно как може да се извърши настъпление в тези условия:

„Техниката ще бъде унищожена, защото всички пътища са минирани – и от нас, и от тях, дистанционно и не само.“

През ноември 2022 г. Рогозин заяви, че руската армия в „зоната на СВО“ съвсем скоро ще получи „свръхсъвременно оръжие“, с което ще постигне „бърза и решителна победа“. Именно това е причината неговите последни признания да бъдат посрещнати с подигравки в социалните мрежи.

Месец по-късно самият той пострада при ракетен удар по ресторант „Шеш-Беш“ в окупирания Донецк, и получи множество рани от осколки, основно в задните части.

През септември 2023 г. Рогозин беше назначен за „сенатор“ в Съвета на федерацията – горната камара на руския парламент, където представлява окупираната Запорожка област. Освен това е член на Комисията по отбрана и сигурност към съвета.