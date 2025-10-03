Честна комсомолска от Путин: Повече няма да правя така!

Руският президент Владимир Путин направи коментар в политическия дискусионен клуб "Валдай" в град Сочи, който германският "Билд" определя като поредна "мащабна атака".

Дронове летят седмици наред над критична инфраструктура в Европа и парализират летища в Полша, Дания, Швеция, Норвегия, балтийските държави, Германия, но Москва досега отрича да има нещо общо с това.

Когато водещият на събитието пита Путин: "Изпратихте ли дронове в Дания?", той започва да се смее и казва, махайки с ръка: "Няма да го направя отново", след пренебрежителното: "Добре, добре".

"Не във Франция, не в Дания...", енигматично допълва Путин.

Признание ли е това, че Русия стои зад дроновете, пита "Билд".

"Едва ли. Путин се подигра на тревогата, която дроновете предизвикват в Европа. Той дори сравни тази тревога с паника около НЛО. Тоест, отхвърли цялото нещо като плод на въображението", коментира изданието.

След това Путин заявява, че дронът над Франция е бил опит да се отвлече вниманието от вътрешнополитическите проблеми на страната. По думите му НАТО иска да разпалва напрежението, за да увеличи разходите за отбрана.

"Рискът от конфронтация ще се увеличи значително", заплаши той.

Путин отрича да има войски, разположени на финландската граница, и определя НАТО като "хартиен тигър". Определението даде американският президент Доналд Тръмп, който написа в своята социална мрежа, че Русия на Владимир Путин "много прилича на хартиен тигър".

Руският президент предупреди САЩ да не допуснат нова ескалация на войната с доставката на далекобойни ракети "Томахок" на Украйна.

След това Путин хвали американския президент за усилията му за мир в Близкия изток и Украйна.

По думите на Владимир Путин срещата в Аляска е била опит за "търсене на възможни начини за разрешаване на украинската криза". И допълва, че се е чувствал "комфортно" при разговора си с Тръмп.

От срещата в Аляска обаче засега няма никакъв ефект. Напротив - Москва дори увеличи интензивността на бомбардировките си, включително провокирайки нарушения на въздушното пространство в Полша, Естония и Румъния. Но Путин не споменава за това.