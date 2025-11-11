Белгийски популисти основаха партия с името TRUMP

Деян Милков 11 ноември 2025 в 18:13 304 2
Тръмп на посещение в Брюкселския кралски дворец, 2017 г.

Снимка Брюкселският кралски дворец / Екс
Тръмп на посещение в Брюкселския кралски дворец, 2017 г.

Крайнодясна франкофонска партия, кръстена на американския президент Доналд Тръмп, е основана в Белгия, разказва "Политико".

Името на партията TRUMP е абревиатура на „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes“ (Всички обединени за Съюза на популистките движения). Формацията е наследник на предишни крайнодесни франкофонски партии като "Белгийски национален фронт".

„Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той въплъщава това, за което ние се борим“, казва Салваторе Никотра, основателят на партията.

За разлика от "Vlaams Belang", най-голямата крайнодясна партия във Фландрия, TRUMP не пропагандира сепаратизъм, отбелязва Никотра. Партията цели както да присъства на федерално ниво, така и да участва в изборите за Европейски парламент през 2029 г.

„Ние сме дяснопопулистка партия със социален уклон“, казва той.

Никотра, който е бил общински съветник в брюкселския квартал Сен-Жил между 1994 и 2000 г., не изключва възможността да се кандидатира отново на местни избори.

Сред основателите на TRUMP е и Еманюел Ликари — бивш член на "Vlaams Belang" - там беше изваден от листата ѝ, след като партията заяви, че той открито е прославял фашизма.

Официалното представяне на новата политическа формация ще се състои на 30 ноември.

Виж още за:

    Деян Милков

    Деян Милков е студент по журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършва 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин". Има стажове в БТА и Bulgaria ON AIR. Интересува се от политика и театрално изкуство. Работил в Народния театър.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    2

    Джендо Джедев

    11.11 2025 в 18:51

    -0
    +0
    Както пееха Ъпсурт, "В България има секви ненормалници". Явно и в Белгия.

    42

    1

    Октим

    11.11 2025 в 18:17

    -0
    +3
    Значи вече не само в бившите соц-клозети идиотите образуват партии, а и в (УЖ) напредналите западни държави?
     
    X

    Доц. Михаил Груев: СССР подготви преврата на 10 ноември 1989 г.