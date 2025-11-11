Белгийски популисти основаха партия с името TRUMP

Крайнодясна франкофонска партия, кръстена на американския президент Доналд Тръмп, е основана в Белгия, разказва "Политико".

Името на партията TRUMP е абревиатура на „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes“ (Всички обединени за Съюза на популистките движения). Формацията е наследник на предишни крайнодесни франкофонски партии като "Белгийски национален фронт".

„Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той въплъщава това, за което ние се борим“, казва Салваторе Никотра, основателят на партията.

За разлика от "Vlaams Belang", най-голямата крайнодясна партия във Фландрия, TRUMP не пропагандира сепаратизъм, отбелязва Никотра. Партията цели както да присъства на федерално ниво, така и да участва в изборите за Европейски парламент през 2029 г.

„Ние сме дяснопопулистка партия със социален уклон“, казва той.

Никотра, който е бил общински съветник в брюкселския квартал Сен-Жил между 1994 и 2000 г., не изключва възможността да се кандидатира отново на местни избори.

Сред основателите на TRUMP е и Еманюел Ликари — бивш член на "Vlaams Belang" - там беше изваден от листата ѝ, след като партията заяви, че той открито е прославял фашизма.

Официалното представяне на новата политическа формация ще се състои на 30 ноември.