Автомобил се врязва в магазин на ''Луи Вюитон'' в Рим, трима бандити го обраха

OFFNews 17 ноември 2025 в 15:18 2037 0
Група маскирани бандити са обрали магазина на "Луи Вюитон" на престижната централна улица "Виа Кондоти" в Рим, в близост до Испанските стълби, съобщи агенция АНСА, цитирана от БТА. 

По първоначална информация трима мъже с маски са се врязали с автомобил във витрината на магазина около 01:30 ч.

Разбили са металните щори и са проникнали вътре.

 На място работят криминалисти и разследващи екипи. Не е установена каква е стойността на открадната стока.

"Луи Вюитон" е една от най-емблематичните луксозни марки в света. 

През последните десетилетия френската къща работи с някои от най-влиятелните творчески директори и често определя тенденции в глобалната мода.

