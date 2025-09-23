Арестуваха мъж, насочил червен лазер към хеликоптера на Тръмп

Мъж беше арестуван по обвинение за федерално престъпление във Вашингтон, защото е насочил червен лазерен показалец към хеликоптера на Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

33-годишният Джейкъб Самюел Уинклер е бил забелязан да насочва червен лазерен показалец към хеликоптера Marine One, когато е превозвал президента на САЩ. По информация на Fox News служител на „Сикрет сървис“, който е осигурявал траекторията на полета, е забелязал Уинклер, който бил без риза и си е говорил сам.

Когато агентът насочил фенерчето си, за да го огледа по-отблизо, 33-годишният мъж насочил лазер към лицето му, дезориентирайки го за кратко.

Според наказателното обвинение Уинклер е насочил лъча към нисколетящия хеликоптер, който излитал от Белия дом.

В наказателната жалба се отбелязва, че това движение е представлявало „опасност“ както за Marine One, така и за всички на борда на машината.

След като бил окован с белезници, мъжът паднал на колене и започнал да повтаря, че трябва да се извини на Доналд Тръмп.

По-късно той заявил пред властите, че не знаел, че е забранено да насочва лазер към Marine One и че обикновено го насочва към различни обекти като пътни знаци.

По това време Донал Тръмп пътувал за щата Вирджиния, за да изнесе реч в American Cornerstone Institute.

    Грехче, сигурно е напълнил е дайперса..
     
