Американски военни изненадващо посетиха Беларус, за да наблюдават военните учения с Русия

Американски военни наблюдаваха днес съвместните учения на Русия и Беларус „Запад-2025“, като беларуският министър на отбраната Виктор Хренин ги увери, че могат да видят „всичко, което ги интересува“, предаде Ройтерс.

Беларус представи присъствието им като "изненада" и отбеляза, че на ученията има представители от общо 23 страни, включително две други държави от НАТО - Турция и Унгария.

От Европейската комисия заявиха, че те също следят внимателно учението „Запад“ в Беларус и призоваха Москва и Минск да спазват изискванията за предварително уведомяване за военни действия. Те подчертаха, че продължават подготовката си за възможни заплахи за сигурността, произтичащи от учението.

Военните учения „Запад-2025“, започнаха в петък на фона на засилено напрежение между Русия и НАТО и два дни след като Полша свали руски дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство.

Наблюдението на американски военни в Беларус е пореден знак за затопляне на отношенията между Вашингтон и Минск.

Миналата седмица Джон Коул - представител на Тръмп - бе в Минск за разговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти.

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания "Белавия", като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за флотa си, който включва самолети "Боинг".

Тръмп иска да отвори отново американското посолство в Беларус в близко бъдеще, да нормализира отношенията и да възстанови икономическите и търговските връзки, каза Коул.

Опитвайки се да посредничи за прекратяване на войната в Украйна, Тръмп поддържа тесни контакти с Лукашенко, който редовно разговаря с руския президент Владимир Путин. Миналата седмица Тръмп е изпратил приятелско писмо до беларуския лидер чрез Коул.