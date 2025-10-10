12 ранени в Киев при руска атака с дронове, 7-годишно дете почина от раните си в Запорожие

12 души са ранени в Киев при руско нападение, съобщи кметът на града Виталий Кличко в Telegram, цитиран от Ukrinform. Осем от тях са в болници. Четирима получават амбулаторна помощ, уточнява той.

В нощта на 10 октомври руската армия атакува много области в Украйна с дронове.

В Киев атаката напълно прекъсна електрозахранването на левия бряг, многоетажна сграда изгоря, движението на метрото също беше ограничено поради прекъсвания на електрозахранването.

В Запорожие 7-годишно момче почина в болницата, след като бе ранено при атаката, съобщи УНИАН.