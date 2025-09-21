Как се вземат мерки за дрехи?

Това да знаем как да се вземат мерки за тялото при избора на дрехи ни позволява да взимаме по-добри решения при избора на размер. Правилното взимане на точни мерки е основата на добре прилягащите дрехи. Дори и най-скъпият плат или най-прецизната кройка по поръчка няма да изглежда добре, ако размерите не са взети вярно. Независимо дали се доверяваме на професионален шивач или практикуваме домашно шивачество, това да познaваме самите техники за измерване е задължително условие.

Шивашки метър

Използването на шивашки метър е задължително при взимане на мерки, за да се адаптира към естествените извивки на тялото. При възможност можем да помолим някой друг да ни помогне, за да ни е още по-лесно. Измерванията не трябва да се правят чрез затягане на лентата около тялото, а по-скоро като се остави леко разстояние от ширината на пръста под нея, за да се държи удобно.

За да се сравнят резултатите със съществуващите стандарти, е добре да се доверим на размерна таблица. Основни правила при взимане на мерки са няколко. Трябва да измерваме върху тънки дрехи или върху тялото. Това е така, защото вземането на мерки с дебели дрехи води до неточности. Шивашкият метър трябва да е прилепнал, но не да е стегнат, защото така се отчита реалната форма. Трябва мерките да се вземат в изправено положение, защото при свито тяло стойностите се изкривяват. Накрая – винаги трябва да записваме измерения резултат!

Гърди

При вземане на обиколката на гърдите трябва да се изправим и да поставим шивашкия метър около нивото на зърната. Увиваме я под мишниците и над лопатките. Тази мярка представлява обиколката на гърдите ни в най-широката им точка.

При взимане на дължината на ръкавите трябва да сме с отпусната ръка и отстрани да измерим разстоянието от мястото, където раменният шев се среща с короната (най-високата точка на рамото) до желаната дължина, обикновено в основата на палеца, където се среща с китката.

Обиколката на врата е много важна за ризите и саката. Тук трябва да измерим обиколката на врата си на височината, където би била яката ни. За да бъде всичко по-точно, можем да носим добре прилепнала риза, за да определим по-лесно височината.

Талия

Взимането на обиколката на талията трябва да бъде на височината, на която предпочитаме да носим панталоните си. Това може да се различава от естествената ни талия. Не трябва да стягаме шивашкия метър прекалено стегнато.

Ханшът се измерва около най-изпъкналата част. Особено важен при фигура тип пясъчен часовник е балансът между ханш и бюст.

Дължината на крачола се измерва от талията до глезена или според предпочитаната дължина.

Тялото може да изглежда хармонично при правилни пропорции, особено ако е със симетрично тяло. Когато мерките са отчетени внимателно, дрехи с ръчно шиене или персонализирано облекло подчертават най-добрите черти и прикриват недостатъците.

Рокли и костюми

При шиенето на мъжки костюми трябва да се обърне особено внимание на ширината на раменете и талията. Дори и най-малката грешка прави силуета небалансиран.

При шиенето на рокли точната дължина и пропорции са решаващи, особено при кройка по поръчка.

Използването на размерна таблица при ежедневното облекло улеснява избора, ако не се шият индивидуално. Масовото производство в текстилната индустрия предлага стандартни размери, но все по-често хората търсят индивидуалността чрез персонализирано облекло. Това връща и интереса хората да прибягват към ръчно шиене и професионални услуги, където правилното взимане на мерки е в основата на всеки проект.

Независимо дали сме начинаещи в домашно шивачество, или вече имаме опит в професионалното шиене, точните мерки са ключът към удобни и модерни дрехи. Спазването на основните правила и следването на доказани шивашки съвети ще гарантират, че всяка дреха – от спортна блуза до официален костюм – ще седи безупречно и елегантно.