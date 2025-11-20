Когато блясъкът срещне идеалния момент - започва Черният петък в Capino.bg

Има кампании, които просто минават… и има кампании, които се помнят. Тази година Capino.bg превръща седмицата 24-30 ноември в най-силното време да си подариш сребро проба 925 с намаления до -25%. Това е моментът, в който луксът става достъпен, а изборът - почти невъзможно красив.

Capino.bg не е просто магазин за бижута - той е място, създадено за жени, които искат стил, детайл и качество, без да правят компромиси. Точно затова Черният петък тук се очаква с повече емоция и повече „трябва ми го“.

Тази година фокусът на кампанията пада върху едни от най-желаните категории: елегантни обеци, нежни дамски колиета, гривни с детайлна изработка и серия от талисмани, съвместими с гривни тип Пандора. Това са продуктите, които се разпродават първи - миналата година над 40% от промоционалните артикули бяха изчерпани още до третия ден. Ако си харесаш модел, не отлагай.

Потребителите ще получат:

  • истинско сребро проба 925
  • снимки отблизо, без филтри и фалш
  • подаръчна кутийка към всяко бижу
  • сертификат за качество
  • бърза доставка още на следващия ден

Това са неща, които конкурентите рядко съчетават в едно. Capino го прави постоянно.

За кого е подходяща промоцията?

За всяка жена, която иска да си подари нещо стойностно… и за всеки мъж, който търси подарък, който казва повече от думите. Сребърните бижута стоят красиво на всички възрасти и стилистики - от минимализъм до класическа елегантност. А когато идват в луксозна подаръчна кутийка, изборът става дори по-лесен.

Много потребители питат: „Какво да избера?“

Ако търсиш подарък - обеци са най-сигурният вариант. Ако искаш нещо лично - колие с минималистична висулка е комбинация, която отива на всяка визия.

Capino.bg показва всяко бижу с макро снимки, заснети от собствен екип фотографи, което означава, че виждаш всяка извивка, детайл и полиране. При конкурентни магазини често липсва тази прозрачност - и именно затова Capino печели лоялност.

Какво да избереш според повода:

  • За подарък на жена → обеци или колие (99% шанс да уцелиш вкуса)
  • За себе си → гривна или синджир (най-универсалните избори)
  • За романтичен жест → колие със сърце или талисман
  • За първи сребърни бижута → малки обеци, обеци сърца или дървото на живота
  • За тийнейджър → обеци за хрущял или талисмани
  • За дете → детски обеци (антиалергенни)

И най-важното - моделите с намаление са в ограничени количества.
Защо този Черен петък е моментът, в който трябва да кликнеш
Кампанията „Черен петък в Capino.bg“ е повече от разпродажба - тя е шанс да вземеш нещо с висока стойност на цена, която няма да се повтори до следващата година. Поглези себе си. Изненадай някого. Или просто улови блясък, който ще остане.

Нека сме честни: перфектният подарък е този, който влиза в бюджета, пристига навреме и носи емоция.

Среброто проба 925 е подарък, който не остарява, не излиза от мода и има стойност.
А в Capino.bg:

  • моделите са лимитирани
  • намаленията са реални
  • количествата свършват бързо

Ако не искаш да изпуснеш любим модел, сега е моментът да кликнеш.

Поне погледни селекцията - шансовете да си харесаш нещо са… опасно големи.

