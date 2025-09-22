На пръв поглед сгъването на тениска изглежда нещо елементарно. Всъщност това е умение, което може да промени начина, по който поддържаме реда в гардероба и багажа си. Въпросът как се сгъва тениска няма само един отговор – има различни начини, които се използват в зависимост от целта, а тя може да бъде по-добра организация на гардероб, по-ефективно съхранение, или по-лесно сгъване на дрехи за пътуване.

Хоризонтално

Когато става дума за организация на дрехите, мнозина все още залагат на добре познатия хоризонтален метод на сгъване. Това е начинът, по който повечето домакинства подреждат гардеробите си – дрехите се сгъват на правоъгълни пакети и се подреждат една върху друга в чекмеджета или по рафтове. Прост, бърз и познат, този метод оцелява във времето, въпреки появата на модерни техники като вертикалното сгъване.

Специалисти по домашната организация обясняват, че хоризонталният метод на сгъване на дрехи е най-универсален. Подоходящ е и добре работи за по-обемни дрехи – пуловери, дънки, суичъри. При него не се изискват специални умения и позволява максимално използване на пространството в дълбоки рафтове.

И все пак, недостатъците са ясни – когато дрехите са наредени една върху друга, тези на дъното остават в сянка.

Вертикално

Един от най-известните и практични методи е така нареченият file-fold, популяризиран от Мари Кондо. При този подход тениската не се подрежда на купчини, а се сгъва така, че да стои изправена в кутия или чекмедже. Процесът включва ръкавите да бъдат прибрани навътре, страните да бъдат сгънати към средата и навиване на правоъгълник, който може да се постави вертикално. Така всяка дреха става достъпна и лесно видима, а това спестява време и предпазва от разхвърляне.

Руло

Друг широко използван метод е т.нар. ролване. Той е особено предпочитан при сгъване на дрехи за пътуване, защото позволява максимално уплътняване на пространството в куфар или раница. Тениската се сгъва по дължина и след това се навива стегнато като руло. Този подход е отличен за компактно прибиране, тъй като намалява гънките и улеснява подреждането в т.нар. packing cubes – малки чантички за разделяне на дрехите в багажа.

Според международни пътешественици и блогъри, ролването на тениска е сред най-практичните трикове за дрехи, които наистина спестяват пространство и улесняват носенето на повече неща без излишен хаос.

Няма универсален отговор на въпроса какъв е най-добрият начин за сгъване на тениска. Много специалисти препоръчват да се комбинират различни техники. Например, в гардероба може да се използва вертикално сгъване на тениски за лесен достъп и визуална яснота, а при пътуване да се заложи на ролването на тениските за по-добро съхранение, ако пространството е ограничено.

Този хибриден подход е пример за гъвкави методи за подреждане на тениски, които дават свобода според ситуацията и обстановката. В ежедневието вертикалното сгъване осигурява подреденост и ред, а при пътуване ролването гарантира оптимално да се използва пространството.

Използването на чантички за багаж или кутии за гардероб прави системата още по-ефективна.