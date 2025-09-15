Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва да полага най-голяма грижа

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, заяви премиерът Росен Желязков на откриването на новата учебна година в 83-то ОУ „Елин Пелин“ в Панчарево.

По думите му учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те "преподават онази мъдрост, онези познания и добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи, достойни граждани".

Той посочи, че в последните 10 години се е направило много за учителите и това вече дава своя резултат.

"В нашата образователна система влизат все повече млади учители. Вече над 20% от учителите са под 35 години и това е най-добрият атестат за това, че учителската професия е привлекателна", допълни Желязков.

Той заяви още, че се прави много по отношение на училищната инфраструктура.

"Над 2 милиарда лева са вложени в реновирането на сградите, в реновирането на класните стаи, в реновирането на спортните площадки и физкултурните салони. Изграждат се STEM кабинетите целенасочено, за да може фокусът да отиде към природните науки, защото там е бъдещето. Много се прави и за това да не остане дете, което не е обхванато от образователната система. Над 70 000 деца вече са върнати в училище. Това е повече от 10% от всички ученици", каза още премиерът.

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг днес. 55 000 ще бъдат първокласниците тази година, като те са по-малко от миналата.