Зам.-кметът Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров

OFFNews 02 септември 2025 в 15:02 274 0
Снимка Пресцентър на ГЕРБ
Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков остава в екипа на кмета Костадин Димитров, съобщава пресцентърът на ГЕРБ.

Новината идва след репортажи в медиите, според които зам-кметът напуска екипа на Димитров.

След среща с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов двамата декларираха, че заедно ще продължат да работят в интерес на гражданите на Пловдив. Идеите и енергията на Владимир Темелков дават огромна добавена стойност на управляващия екип в Община Пловдив, която жителите на града виждат всеки ден в мащабните инфраструктурни и образователни проекти, които се реализират и в момента, пише в съобщението на ГЕРБ.

