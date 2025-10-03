Депутатите не успяха да съберат кворум за началото на днешното пленарно заседание (обновена)

OFFNews 03 октомври 2025 в 09:20 538 0
Зала

Снимка БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Пленарна зала

Депутатите не успяха да съберат кворум в началото на днешното пленарно заседание. Регистрираха се 120 народни представители. За да има кворум, са нужни 121 регистрирани депутати. 

Председателстващият заседанието Драгомир Стойнев от БСП даде 15 минути почивка, след което направи втори опит за откриване на днешното пленарно заседание. Този път се регистрираха 138 народни представители и заседанието беше открито в 09:24. 

В програмата за днес са предвидени блицконтрол и парламентарен контрол.

Съгласно парламентарния правилник, в рамките на блицконтрола в първия петък на всеки месец министър-председателят и вицепремиерите отговарят на актуални устни въпроси от народните представители.

В парламентарния контрол трябва да участват вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Мирослав Боршош, Даниел Митов, Борислав Гуцанов, Атанас Запрянов, Красимир Вълчев и Мариан Бачев.

Миналата седмица парламентът работи сумарно 2 часа, тъй като три дни подред депутатите не успяха да съберат кворум, за да проведат пленарното си заседание.

