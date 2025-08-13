Росен Желязков: Атаките срещу кабинета няма да срещат реакция - гледаме отвъд дребнотемието

Това правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, в момента си е поставило определени амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите, гледайки много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат. Това коментира премиерът Росен Желязков в началото на днешното седмично правителствено заседание.

"Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни. Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието, отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление. Ние осъществяваме политики, не се занимаваме със сплетни", каза премиерът Желязков.

Според него се наблюдава нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите. По думите му това не позволява да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност и дипломатическата ни служба.

"Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а е парализиран. Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие, със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс. Считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничеството, каквото е предписано в българската Конституция", подчерта Росен Желязков.

Той отбеляза, че за правителството политическият сезон е без ваканция и продължават своята работа по сектори и са готови за поемане на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента.