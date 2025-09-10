Радев заговори за ''опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО''

OFFNews 10 септември 2025 в 21:40 860 2
Румен Радев

Снимка БГНЕС
Президентът Румен Радев

"Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро."

Това заяви в профила си в социалната мрежа Х президентът Румен Радев.

По-рано днес и от българското министерство на външните работи също излязоха с позиция в Х по случая. В нея се казва, че България е единна в пълна солидарност с Полша.

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за "реален риск" от разрастване на конфликта.

Този епизод "отново подчертава регионалното въздействие и реалния риск от разширяване на този опустошителен конфликт", заяви Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН.

    Mateevk

    10.09 2025 в 23:12

    Много точно казано. Освен плиткоумни баналности от това недоразумение нищо друго не съм чул досега.

    Johnny B Goode

    10.09 2025 в 22:47

    Абе този що не спре да приказва банални шаблонни простотии и да ходи на лоста да прави коремни вместо това?

    Sutor, ne ultra crepidam
     
