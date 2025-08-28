Радев с амбиции да участваме в производството на Airbus

Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор и диалогът на най-високо ниво е важен за укрепване на доверието във всички области от взаимен интерес.

Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Берлин след среща със своя колега президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер. Двамата проведоха среща „на четири очи“ в президентския дворец „Белвю“ в Берлин и ръководиха пленарните разговори между делегациите на двете страни. Държавният глава е на работно посещение във Федерална Република Германия, където вчера по покана на изпълнителния директор на „Райнметал“ Армин Папергер участва в церемония по откриването на високотехнологичен завод на германския отбранителен концерн.

Във фокуса на разговорите между Румен Радев и Франк-Валтер Щаймайер бяха възможностите за задълбочаване на икономическото и на инвестиционното сътрудничество в редица области като енергетика, отбранителна промишленост, високи технологии и иновации, както и теми от дневния ред на ЕС.

Президентът посочи, че по време на тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността е разговарял с представители на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия и в частност с компанията „Aerotech”, която участва в производството на „Airbus”, и в началото на следващия месец предстои те да посетят България за обсъждане на възможности за реализация на тяхно производство у нас. „Президентската институция отново ще организира срещи с българския бизнес и с българското правителство и се надявам да се възползват максимално и тези визити да не се присвояват и да се превръщат в ПР кампания за определени политически лидери, трябва да се работи“, подчерта Румен Радев.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, като за 2024 г. стокообменът между двете страни надхвърля 12,3 млрд. евро.

Основните експортни продукти от България за Германия включват машини и оборудване, електроника, текстил, химически продукти, храни. България внася автомобили, машини, електронни компоненти, химикали и потребителски стоки. Преките сумарни инвестиции от Германия в България към януари 2024 г. са в размер на 4,109 млрд. евро, като водещи са секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника.