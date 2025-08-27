Правителството предлага 19 посланици на президента

Днес ще направим предложение до президента за издаване на укази за назначаване на 19 посланици и постоянен представител на ООН, каза премиерът Росен Желязков преди началото на заседанието на правителството.
По думите му сред кандидатите няма политически назначения.
Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба, коментира външният министър Георг Георгиев.
Още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения, каза още министърът. Според него предложените 20 дипломати са висококвалифицирани дипломати от кариерата.
Кандидатите ще бъдат гласувани на закрито заседание на МС.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тука има, тука нема: Черният леопард се появи край Тутракан
Стив Уиткоф ще се срещне с представители на Украйна тази седмица в Ню Йорк
Деца избягаха от детска градина. Този път в Сапарева баня
Български лекар от болница Насер: Газа е концентрационен лагер. Смъртта е навсякъде