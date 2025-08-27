Правителството предлага 19 посланици на президента

Днес ще направим предложение до президента за издаване на укази за назначаване на 19 посланици и постоянен представител на ООН, каза премиерът Росен Желязков преди началото на заседанието на правителството. 

По думите му сред кандидатите няма политически назначения. 

Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба, коментира външният министър Георг Георгиев. 

Още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения, каза още министърът. Според него предложените 20 дипломати са висококвалифицирани дипломати от кариерата. 

Кандидатите ще бъдат гласувани на закрито заседание на МС. 

