КОД с жалба в съда, иска отмяна на разширените и по-скъпи зони за паркиране

Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет от 13.11.2025 г. за увеличаване цените на паркирането и разширяване на зоните за платено паркиране.

В жалбата се съдържат следните правни мотиви:

1. Противодействие на непрозрачни решения в периода на действие на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Законът изисква в периода от 08.08.2025 до 08.08.2026 всяко повишение на цени да бъде мотивирано с обективни икономически фактори. Общинският съвет не е представил такива аргументи, което прави решението незаконосъобразно и непрозрачно.

2. Решението е връщане към практики от миналото, задължаващи гражданите да приемат икономически необосновано финансово натоварване. Почти двойното увеличение на цените е направено без нито един конкретен финансов разчет и без доказани материално-технически разходи. Това представлява неаргументирана и несправедлива тежест за гражданите и бизнеса в София.

Извън конкретната юридическа обосновка, ние се водим от убеждението си, че е недопустимо гражданите на София да бъдат карани да плащат цената на години

общинско бездействие и отказ от прилагане на каквито и да било действия за облекчаване на недостига на паркоместа и осигуряване на качествени алтернативи за придвижване.

Самоцелното увеличаване на цената от монополен доставчик се нарича рекет, а не реформа.

Практиката да взимаш все повече от гражданите, за да финансираш неефективната администрация, не е добро управление. Това е социализъм. Ние сме и ще бъдем гласа на хората, които не приемат социализма, волунтаризма и зеленото рекетьорство да продължава да влошава живота ни, пишат от КОД.