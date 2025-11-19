КОД с жалба в съда, иска отмяна на разширените и по-скъпи зони за паркиране

Партия „Консервативно Обединение на Десницата“ (КОД) внесе жалба в Административния съд – София град, с която иска съда да постанови предварително спиране на действието и последваща отмяна на решението на Столичния общински съвет от 13.11.2025 г. за увеличаване цените на паркирането и разширяване на зоните за платено паркиране. 

В жалбата се съдържат следните правни мотиви:

1. Противодействие на непрозрачни решения в периода на действие на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Законът изисква в периода от 08.08.2025 до 08.08.2026 всяко повишение на цени да бъде мотивирано с обективни икономически фактори. Общинският съвет не е представил такива аргументи, което прави решението незаконосъобразно и непрозрачно.

2. Решението е връщане към практики от миналото, задължаващи гражданите да приемат икономически необосновано финансово натоварване. Почти двойното увеличение на цените е направено без нито един конкретен финансов разчет и без доказани материално-технически разходи. Това представлява неаргументирана и несправедлива тежест за гражданите и бизнеса в София. 

Извън конкретната юридическа обосновка, ние се водим от убеждението си, че е недопустимо гражданите на София да бъдат карани да плащат цената на години
общинско бездействие и отказ от прилагане на каквито и да било действия за облекчаване на недостига на паркоместа и осигуряване на качествени алтернативи за придвижване. 

Самоцелното увеличаване на цената от монополен доставчик се нарича рекет, а не реформа.

Практиката да взимаш все повече от гражданите, за да финансираш неефективната администрация, не е добро управление. Това е социализъм. Ние сме и ще бъдем гласа на хората, които не приемат социализма, волунтаризма и зеленото рекетьорство да продължава да влошава живота ни, пишат от КОД. 

    IvoIvo

    19.11 2025 в 10:46

    Коет' си е, си е...

    craghack

    19.11 2025 в 10:04

    До къде го докараха ПП и Спаси София, маргинали като този да звучат разумно... Недоносчето, което бяха пратили днес в БНТ беше адски нагло и безпардонно. Увеличението на размера на зоната и на цените щяло да доведе до повече паркоместа и по-чист въздух. Но не казва как. Някога в бъдещето щяло да има паркинги, а частните били скъпи в центъра. Ами как няма да са скъпи, когато общински няма? И очевидно няма и да има.
     