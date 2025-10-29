Габриел преговаряла за изваждането на българин от санкционния списък на Великобритания, твърди Да, БГ

"Да, България" има информация, че Мария Габриел като външен министър и представител на ГЕРБ е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български гражданин от санкционния списък на Великобритания.

В кулоарите на парламента съпредседателят на партията Божидар Божанов заяви, че тази кореспонденция се е водила с британското посолство.

"Тук въпросът е има ли такива усилия и сега от ГЕРБ, външния министър, премиера, Теменужка Петкова - опитват ли те да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък на Великобритания", подчерта бившият министър на електронното управление.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев допълни, че основателят на партията Христо Иванов неколкократно му е разказвал - още по времето на т.нар. "сглобка", че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е искал от него да го извади от списъка "Магнитски". Призова Пеевски да отрече твърденията му.