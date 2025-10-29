Габриел преговаряла за изваждането на българин от санкционния списък на Великобритания, твърди Да, БГ

"Да, България" има информация, че Мария Габриел като външен министър и представител на ГЕРБ е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български гражданин от санкционния списък на Великобритания.
В кулоарите на парламента съпредседателят на партията Божидар Божанов заяви, че тази кореспонденция се е водила с британското посолство.
"Тук въпросът е има ли такива усилия и сега от ГЕРБ, външния министър, премиера, Теменужка Петкова - опитват ли те да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък на Великобритания", подчерта бившият министър на електронното управление.
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев допълни, че основателят на партията Христо Иванов неколкократно му е разказвал - още по времето на т.нар. "сглобка", че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е искал от него да го извади от списъка "Магнитски". Призова Пеевски да отрече твърденията му.
"Пеевски има един брокер, който обикаля цяла София и се среща с кой ли не, който има нещо общо със САЩ, в опит да махне санкциите "Магнитски" на Пеевски" - Бойко Борисов", каза още той.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.