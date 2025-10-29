Габриел преговаряла за изваждането на българин от санкционния списък на Великобритания, твърди Да, БГ

Христо Иванов много пъти ми е казвал, че Пеевски е искал от него да го извади от "Магнитски", каза Ивайло Мирчев

Ружа Райчева 29 октомври 2025 в 12:14 6032 5
Мария Габриел, бивш вицепремиер и еврокомисар

Снимка БГНЕС/Архив
Мария Габриел

"Да, България" има информация, че Мария Габриел като външен министър и представител на ГЕРБ е имала кореспонденция с Великобритания за изваждане на български гражданин от санкционния списък на Великобритания.

В кулоарите на парламента съпредседателят на партията Божидар Божанов заяви, че тази кореспонденция се е водила с британското посолство. 

"Тук въпросът е има ли такива усилия и сега от ГЕРБ, външния министър, премиера, Теменужка Петкова - опитват ли те да извадят Пеевски и неговите лейтенанти от санкционния списък на Великобритания", подчерта бившият министър на електронното управление.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев допълни, че основателят на партията Христо Иванов неколкократно му е разказвал - още по времето на т.нар. "сглобка", че лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е искал от него да го извади от списъка "Магнитски". Призова Пеевски да отрече твърденията му.

"Пеевски има един брокер, който обикаля цяла София и се среща с кой ли не, който има нещо общо със САЩ, в опит да махне санкциите "Магнитски" на Пеевски" - Бойко Борисов", каза още той.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    3920

    5

    Constanza

    29.10 2025 в 14:18

    -0
    +0
    Някак не съм изненадана.

    1605

    4

    СребъренЛок

    29.10 2025 в 14:09

    -7
    +0
    Кой лъже? Христо е предлагал, подкрепа за махане от "Магнитски" срещу подкрепа за Главен прокурор. Това казва журналист В.Велева. Сега Ивайло представя друга теза, обратната. И започват несъответствията. Единият е журналист, другият политическо лице, което защитава собствената си копанка. Второ, САЩ, а не Великобритания е наложила тая мярка. Трето - освен за Магнитски, нещо друго знаете ли ,а Пееееффффски, че станахте банални.

    3010

    3

    Зла свекърва

    29.10 2025 в 13:24

    -0
    +7
    Голям резил, но какво да очакваме от ГЕРБ?

    Трябваше още навреме да оттеглят Борисов, за да продължат, ама те са мафия, не партия, и затова при тях пенсиониране няма. И затова и кадрите им са такива - безгръбначни.

    8015

    2

    plamen-f

    29.10 2025 в 13:21

    -0
    +7
    Стокиращата с прасета.

    42

    1

    Октим

    29.10 2025 в 12:50

    -0
    +7
    Хубавото в случая е, че създалите списъка не са българи ... А всички подобни на Габриел, тулупа и другите, които искат да измъкнат баш Свинята от него забравят това!
     
