Мирчев: Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от ''Магнитски'' (видео)

В студиото на OFFNews гостува Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Разговаряхме за осветляването на участието на ДПС-Ново начало във властта, вече не толкова задкулисното влияние на Делян Пеевски върху българската политика и съдебна система, както и за пътя на ПП-ДБ на фона на предстоящите президентски избори.

Мирчев коментира изпратения от "Да, България" сигнал до американското правителство, че Делян Пеевски нарушава санкциите по глобалния закон "Магнитски", като има сметки в българска банка, включително и в долари. По думите му това би могло да доведе до санкции срещу въпросната банка. Депутатът посочи, че има разминаване от около 100 милиона лв. между декларираните от Пеевски доходи и дивидента, който негови фирми са регистрирали.

"Обикновено практиката е когато някой е с Магнитски - банките да няма никакво отношение с този клиент. Фактът, че Пеевски има сметка в българска банка е достатъчен да обърне американското правителство на финансовата ни система", каза Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на Да България заяви, че Пеевски от много време прави опити да бъде изкаран от списъка със санкционираните (б.а. нещо, което никога не се е случвало):

"Молил е кого ли не - всеки когото е възприемал за американски човек, или с контакти в посолството или САЩ. Борисов, например, 2-3 години се скъсваше да обикаля София и да се среща с различни хора, които имат нещо общо с Щатите, за да се опитва да издейства изкарване от списъка на Пеевски. Това не е просто градска легенда, а факт. Очевидно за Пеевски е пречка този санкционен режим."

В студиото на OFFNews Ивайло Мирчев заяви, че разполага с информация, че Делян Пеевски е изградил кухня в кабинета си с номер "222 А" в Народното събрание. Депутатът от ПП-ДБ разказа, че Пеевски и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов са в съседни кабинети в Народното събрание (б.а. старият Партиен дом) - някога обитавани от Тодор Живков.

Ивайло Мирчев е на мнение, че Бойко Борисов вече "не може да се измъкне от хватката на Пеевски" - както изглежда се опита да направи по време на монолога си в партията на ГЕРБ, при който поиска ротация на Наталия Киселова и заговори за министерства на концесия от "кръгове и кръгчета".

"Не е тайна, че Бойко Борисов иска да е премиерът, който вкара страната в еврозоната. Ясно е, че иска да е президент. Очевидно си е представял, че това (пресконференцията в ГЕРБ) може да е вид плацдарм. Много бързо беше приземен, защото е ясно, че за Пеевски е много по-удобен сламен човек, отколкото да постави Борисов на това място."

На 23 октомври управлението по контрол на чуждестранните активи- OFAC, към Министерството на финансите на САЩ посочи редица дъщерни дружества на "Роснефт" и "Лукойл", базирани в Русия, които са засегнати от санкциите на САЩ. Това включва и нефтената рафинерия на "Лукойл" в Бургас, която е ключова за българската икономика.

Депутатът коментира, че промените в Закона за инвестициите, с които ДАНС и МС се поставиха на входа на всяка потенциална сделка, която сключва "Лукойл" в България - е в интерес лично на Пеевски, тъй като именно той контролира временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС - Деньо Денев.

"Случващото се с рафинерията от една страна е добре за България, защото е зелен коридор да се разделим с руските енергийни интереси тук. От друга страна обаче е риск за пазара на горива, защото рафинерията не може да бъде продадена за месец, колкото е срокът. Кой ще купи, за каква цена ще купи и ще има ли сътресение на пазара за горива - това не е ясно. Само че България няма 90-дневни запази от гориво, както би трябвало, защото има фирми, които не вкарват в складовете си нужните количества. Част от фирмите не го правят това нещо и ползват връзките си с прокуратурата и съда. Едната фирма е близка до Делян Пеевски", каза Ивайло Мирчев.

Той е изпратил запитвания до министрите относно резервите на България с гориво и възможността тези, които са извън България, да бъдат транспортирани своевременно.

"Тук имаме логистичен проблем. Ако рафинерията спре работа на 21 ноември, може ли цялото търсене в България да бъде задоволено от външни доставчици? Първо - тогава гарантирано цената ще тръгне нагоре и второ съм песимист, че имаме логистиката това да се случи. Ако изпаднем в това състояние, това е огромен риск за страната ни", предупреди съпредседателят на "Да, България".

