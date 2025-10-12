Днес в Пазарджик има нови избори за общински съветници

Днес в Пазарджик избират нов общински съвет, а частични местни избори за кмет се провеждат селата Беласица, Столник, Струпец и Хрищени.

До насрочването на нови избори за общински съвет в Пазарджик се стигна след като Върховният административен съд касира избора на Общинския съвет от редовния местен вот на 29 октомври 2023 година.

Общо 597 са кандидатите за 41 мандата, съобщиха от Общинска избирателна комисия (ОИК) - Пазарджик. Регистрани за участие са 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции, за които избирателите ще могат да гласуват в 144 секции. Хората със зрителни увреждания или затруднения в придвижването ще могат да упражнят вота си в 20 секции. Сформирани са и две подвижни.

Жителите на петричкото село Беласица (област Благоевград) ще гласуват за кмет. В момента длъжността кмет на с. Беласица се изпълнява временно от Величка Спасова до полагането на клетва на новоизбрания кмет. Решението за нейния избор беше взето на редовно заседание на Общинския съвет в Петрич на 15 май заради оставка на досегашния кмет Велик Филчев. Трима са регистрираните кандидати за кмет на селото, гласуването ще се извършва в две секции.

В село Струпец (област Враца) извънредните избори се налагат, след като кметът Пламен Лалов почина. Според решенията на Общинската избирателна комисия (ОИК) Роман, публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия, регистрираните кандидати са двама. За изборите са назначени две секционни избирателни комисии.

В село Столник кметът Илиян Милатинов също е починал. На извънредно заседание Общинският съвет в Елин Пелин (Софийска област) беше избрана за временно изпълняващ длъжността кмет на селото Стояна Атанасова. Трима са кандидатите за кмет на селото.

В село Хрищени (област Стара Загора) с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната закмет през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване на пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия поради установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Двама кандидати ще се борят днес за кмет на кметството, съобщиха за БТА от ОИК.