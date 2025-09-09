Денков: Опитите на ГЕРБ-Ново начало да прикриват калинките си минаха всякакви граници

Още ли се чуди някой защо подготвяме вот на недоверие и искаме оставката на Даниел Митов, пита бившият премиер

Николай Денков, ПП

Снимка БГНЕС/Архив
Николай Денков

Недоволството на хората ще расте и протестите ще се множат. Защото опитите на ГЕРБ-Ново начало да прикриват своите калинки в институциите и да набеждават други за техните провали минаха всякакви граници, написа в социалните мрежи бившият премиер Николай Денков от "Продължаваме промяната".

Според него поведението на вътрешния министър Даниел Митов при реакцията му след случая на побоя с участието на шефа на полицията в Русе е хвърлило съмнения за прикриване на информация.

"Истеричната кампания на Митов в защита на "държавността", олицетворена от пиян полицай, е предозиране по корпулентен модел. И докато поредната лъжа на управляващите лъсва, набедените младежи са още в ареста. А те дори не са опозиционни политици. Още ли се чуди някой защо подготвяме вот на недоверие и искаме оставката на Митов", пише във Фейсбук депутатът от парламентарната група на ПП-ДБ.

