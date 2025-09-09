БОЕЦ организира митинг за оставката на Даниел Митов

OFFNews 09 септември 2025 в 12:37 2684 4
Искане

Снимка Фейсбук страница на БОЕЦ

Гражданското сдружение БОЕЦ организира митинг с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов в четвъртък, 11 септември, от 18:30 часа пред сградата на МВР в София. Поводът за протеста е инцидентът с пребития шеф на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Сдружението обяснява на фейсбук страницата си, че Митов е излъгал за случая и за пореден път е доказал, "че е абсолютно негоден да ръководи МВР".

"Както всеки слуга на Пеевски и Борисов, той защитава мутрите и интересите на техните господари. След случая в Русе Митов, вместо да огласи истината, отправи заплахи за полицейщина и репресии към гражданите и изрече куп лъжи, за да скрие позора на полицейския шеф Кожухаров. Тези лъжи обаче могат да провалят съдбите на четири български младежи и деца, които не заслужават животът им да приключи на 18 и да влязат в затвора заради лъжите на Митов и подобни", посочват от БОЕЦ.

Според тях (Делян) Пеевски и (Бойко) Борисов са "разпоредили на Митов да назначава и пази техните ръководни кадри в МВР, за да налагат и крепят силово своята власт и да си гарантират схемите за купуване на гласове на изборите. За да смазват протестите срещу мафиотския им режим".

Случаят в Русе показал, че „министър“ Митов е абсолютен лъжец и марионетка и че децата ни не могат да живеят безопасно в държава, превзета от мафията".

"Митов и господарите му ни тласкат към диктатура от кремълски тип и ни отдалечават от европейските ценности, демокрацията, върховенството на закона и свободата", допълват от сдружението.

И призовават "всички непримирими граждани, организации и политици, за които ИСТИНАТА има значение и които съзнават опасността от пълзящата диктатура, както и гражданския ни дълг да защитим децата, станали жертва на лъжите на Митов и мутризацията на властта, да се съберем в четвъртък в 18.30ч., пред МВР, на ул. „6-ти Септември“ и да поискаме незабавно отстраняването на Даниел Митов от МВР".

БОЕЦ посочва, че по време на протеста ще обяви и следващите си действия, "които ще продължат още на следващият ден".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1948

    4

    craghack

    09.09 2025 в 14:38

    -0
    +0
    Протести трябват и ще трябват. Но обществото у нас всъщност харесва модела, в който всеки заработва на тъмно, не плаща данъци и знае, че го крадат, но е склонен да не се обажда, за да не го закачат. Половината ни икономика е на черно. Това са хора, които никога няма да отидат да гласуват за жълтопаветниците, които твърдят, че в обществото трябва да се сложи ред и всички да са равни пред закона. Е, от време на време се оказват с късата клечка в ръка - като младежите от колата в Русе, но това е положението.

    3060

    3

    helper68

    09.09 2025 в 14:13

    -0
    +1
    оставка и даниелчо и на цялто правителство..

    -6200

    2

    Gunteer

    09.09 2025 в 13:59

    -0
    +0
    Няма да дойде по-добър. При Митов поне има наченки на съвест, направи и други изявления, след като разбра, че го будалкат. Но трябва да разкара онези, които не стават за нищо. Полицаите дори не могат да стигнат до адрес, защото не могат да го намерят. Толкова са зле! Всички малоумни, продажни и некадърни трябва да бъдат изритани от системата наведнъж. Това вече е въпрос на национална сигурност.

    242

    1

    Октим

    09.09 2025 в 13:30

    -0
    +4
    Къдрулко е една малка пионка. Трябва да има митинги за вкарване на шефа му, банкянската мутра, зад решетките и цялата му рода до 9-то коляно!

     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.