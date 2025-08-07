Значителна част от София остана без топла вода

OFFNews 07 август 2025 в 15:37 3090 2
Вода

Снимка Архив
Вода

Заради аварии и ремонти значителна част от София остана без топла вода.

От страницата на Топлофикация "София" става ясно, че утре се очаква да бъде отстранена аварията и да бъде възстановено топлоподаването на кварталите, които от вчера (07.08) са изцяло без топла вода.

Това са "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк" и "Красна поляна".

Аварии са засегнали и части на други столични райони.

Без топла вода заради профилактика и планирани ремонти пък са кварталите "Надежда" 1 и 2, "Толстой", "Света Троица", "Фондови жилища", "Банишора", "Зоните" Б-5, Б-18, Б -19 и "Военна рампа".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -5800

    2

    Gunteer

    07.08 2025 в 20:51

    -0
    +0
    Най-големите измекяри и измамници! Никъде другаде в Европа няма такава схема

    18546

    1

    Fro24

    07.08 2025 в 19:53

    -0
    +3
    Топлофикация са страшни измекяри!
     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул