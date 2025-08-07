Заради аварии и ремонти значителна част от София остана без топла вода.
От страницата на Топлофикация "София" става ясно, че утре се очаква да бъде отстранена аварията и да бъде възстановено топлоподаването на кварталите, които от вчера (07.08) са изцяло без топла вода.
Това са "Сердика", "Разсадника", "Илинден", "Гевгелийски", "Западен парк" и "Красна поляна".
Аварии са засегнали и части на други столични райони.
Без топла вода заради профилактика и планирани ремонти пък са кварталите "Надежда" 1 и 2, "Толстой", "Света Троица", "Фондови жилища", "Банишора", "Зоните" Б-5, Б-18, Б -19 и "Военна рампа".
07.08 2025
07.08 2025
