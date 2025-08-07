Започнаха проверки за незаконно паркиране на плажа в Дуранкулак

Започна акция на контролни органи в Дуранкулак срещу незаконното паркиране на коли и спазване на екологичното законодателство, предаде БТА.
Акцията обхваща зони с въведена забрана за паркиране, както и места, където има риск от увреждане на околната среда.
Проверките са започнали още от вчера по разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов.
На място са представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, служители на Министерството на околната среда и горите, Главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Икономическа полиция“, сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, Областна администрация – Добрич. На място е и кметът на Шабла - Мариян Жечев.
Проверките ще продължат до края на летния сезон.
