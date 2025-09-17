Временни промени в движението по АМ 'Тракия' от утре

OFFNews 17 септември 2025 в 17:30 245 0
Магистрала.

Снимка АПИ
Магистрала.

От утре (18 септември) до 26 септември, движението по АМ „Тракия“ в Софийска област временно ще бъде променено заради геодезическо заснемане и частични ремонти на асфалтовата настилка, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 8:00 до 18:00 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на АМ „Тракия", в посока Бургас, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.

Утре от 9 ч. до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Иво Димчев: Аз съм си аз и съм ОК със себе си. Би трябвало и вие да сте