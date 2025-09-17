Временни промени в движението по АМ 'Тракия' от утре

От утре (18 септември) до 26 септември, движението по АМ „Тракия“ в Софийска област временно ще бъде променено заради геодезическо заснемане и частични ремонти на асфалтовата настилка, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
От 8:00 до 18:00 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на АМ „Тракия", в посока Бургас, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.
Утре от 9 ч. до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти.
Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
