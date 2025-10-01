Вдигат надбавката към пенсиите за починал съпруг

1 октомври е Международен ден на възрастните хора.
На този ден се отбелязва приносът, който възрастните хора имат към обществото.
По повод празника, социалният министър Борислав Гуцанов ще посети столичния дом за стари хора "Надежда".
Правителството работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%. Това пише в приветствието на премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора , който се отбелязва днес.
С пост в социалните мрежи той подчертава, че:
"На този ден светът обръща внимание на възрастните хора – не като на хора в сянка, а като на носители на опит, мъдрост и активна сила в обществото. Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение".
Желязков допълва, че въпреки трудностите пенсиите са увеличени с 8,6%, а всички държавно финансирани домове за възрастни хора се ремонтират и догодина условията ще бъдат изцяло обновени.
Росен Желязков казва също , че
"Днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим".
