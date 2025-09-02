Вдигат на платформа трамвая, който се блъсна в подлез (снимки)

Вдигат на платформа трамвая, който се блъсна в подлез в София.
Рано тази сутрин трамвай по линия 22 дерайлира и се удари в подлез в София. Сигналът за инцидента е получен около 5 ч. Подозира се, че трамваят е бил управляван безконтролно от младежи. Той не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е, преобърнал се е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен".
Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.
Кметът на София Васил Терзиев разпореди проверка в електротранспорта.
"Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата, категоричен е кметът на София. Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност", пише Терзиев във Фейбук.
