Терзиев разпореди проверка в електротранспорта заради дерайлиралия трамвай

Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани, написа кметът Васил Терзиев във фейсбук.
Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая. Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения, заявява още Терзиев.
Сигурността на хората е абсолютен приоритет. Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата, категоричен е кметът на София.
Ще изискам и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, защото гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност, завършва той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Росен Плевнелиев: Руската пропаганда е навсякъде, промиват брутално мозъците на българите
Трамвай дерайлира и се удари в подлез в София (обновена)
Ревю: Huawei Pura 80 Ultra – смартфонът, който иска да е най-добрият във всичко
Руски удари по няколко области в Украйна, има жертви и ранени