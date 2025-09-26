Варна и кметът й Благомир Коцев са изключени от класацията 'Кмет на годината'

От полунощ на 25 септември започна класацията за Кмет на годината, организирана от сайта Кмета.bg. В нея обаче изобщо липсва третият по големина български град - Варна, и нейният градоначалник Благомир Коцев.

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна – поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин – по тяхно собствено настояване, е записано в условията на конкурса.

Организаторите обясниха пред OFFNews, че Благомир Коцев е управлявал само няколко месеца, после е имало друг временно изпълняващ длъжността и за да не се объркват хората, е решено градът да бъде изключен от класацията. И уточняват, че не става дума за прецедент, случвало се е и друг път.

Гласуването ще продължи до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.

На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

чрез профил във Facebook

чрез профил в Google

чрез имейл (след потвърждение)

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването, обясняват от сайта.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

Малки общини – до 20 000 жители

Средни общини – от 20 000 до 50 000 жители

Големи общини – над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Организаторите посочват, че за 13-а поредна година Kmeta.bg дава възможност на българите да определят най-успешните кметове в страната в реално време в 7 различни направления - разбити улици, повече детски площадки, дали общината е абдикирала от темата за чистотата, липсата на културни събития, недостатъчни здравни услуги, качество на образованието и работа има, но заплатите са все още ниски за региона.

Големият финал на „Кмет на годината“ 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.