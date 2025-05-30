Валежи и днес, от утре повече слънце

Облачно ще е времето днес, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, по-интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра над източните и планинските райони. Възможни са и градушки.

Максималните температури ще са между 18° и 23°, в София - 17°-18 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините облачността ще бъде предимно значителна. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в масивите от Югозападна България, Странджа и Сакар ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра - около 4 градуса.

Облаци и краткотрайни валежи ще има и край морето. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Термометрите на брега ще се качат до 21°, а сред вълните до 2 бала - до 18 градуса.

В събота повече слънчеви часове ще има сутринта и над източните райони. Над останалата част от страната облачността ще е предимно значителна, ще има и краткотрайни валежи, на повече места след обяд. Вятърът ще е слаб, сутринта от север, през деня за кратко ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево.