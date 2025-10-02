Вълчев: Не бива да има напрежение заради онлайн теста по математика в 6. клас

Изненадващият онлайн тест по математика за учениците в 6. клас, който трябва да се състои утре, не бива да притеснява децата според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Това заяви той вчера пред ресорната комисия.

"Мен това, което ме притеснява е, че има притеснения, защото не би трябвало да е притеснително повече от едно вътрешно оценяване и повече от едно входно равнище във всяко едно училище, единствената разлика е, че се прави национално. То и като времетраене е минимално - 40 минути. Оценките ще се пишат по преценка на учителите и по желание на учениците", каза Вълчев.

Тестът ще бъде разделен на две сесии. Първата ще се състои от 12:00 часа на 3 октомври, а втората ще започне час и половина по-късно. Ще съдържа 13 задачи, само по математика, и няма нищо общо с националното външно оценяване след 7. клас. Вписаната оценка, ако има такава, ще е текуща.

Относно решението тестът да се проведе онлайн Вълчев каза:

"Виждате и международните стандартизирани изпити се правят в електронна среда и ще се правят все повече в електронна среда. Трябва да тестваме и системите за електронно изпитване, които имаме задачи".

Целта е да се направи справка за натовареността на учебните програми и да се провери върху какво трябва да наблягат повече учениците. Всяко училище ще получи обобщени данни, с които ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение.