МОН обяви дигитален изпит по математика за шестокласниците този октомври

Министерството на образованието и науката (МОН) пуска на 3 октомври изненадващ дигитален тест по математика за всички 6-класници в страната, съобщава "Сега". Целта е да се направи справка за натовареността на учебните програми и да се провери как промяната в средата на учениците влияе на изпитните резултати.

"Дъщеря ми сподели, че другата седмица ще имат изпит по математика, нещо като входно ниво. Ще е за всички 6-класници в страната и ще го правят на компютри. Попитах я пак да не би да се е объркала. Но информацията ѝ се потвърди от училището", разказва майка от София.

Тестът ще се проведе на компютър, като вариантът още не е известен - ще бъде даден от МОН в деня на изпита.

"И ние бяхме изненадани. Това ще е входно ниво по математика. Ще разделим учениците на две групи, за да успеят да го направят всички шестокласници", разказа директор на столично училище.

Макар входните нива по принцип да се организират на училищно ниво, законовата рамка позволява на МОН да провежда подобни национални диагностики. Събраните данни ще бъдат използвани както за подпомагане на учениците, така и за преглед и евентуално адаптиране на учебните програми.

"Изследването се организира именно в 6-и клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика - доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори", обясняват от министерството.

Резултатите от могат бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение, коментираха от МОН.